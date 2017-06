Giaccherini ancora in azzurro? «Per Giuntoli è incedibile»

di Gennaro Arpaia

«Leggo che gli azzurri si stanno muovendo sul mercato proprio in quel ruolo. Io non ho avuto nuove notizie da Giuntoli, anzi l'ultima volta che l'ho sentito mi ha ribadito che Emanuele è incedibile».

Queste le parole di Furio Valcareggi a Radio Crc, dove l'agente di Emanuele Giaccherini è intervenuto per fare chiarezza sulla situazione del calciatore.



Arrivato in azzurro un anno fa, per Giaccherini è stato complicato trovare la via della titolarità. Ma, quando utilizzato da Sarri, ha sempre risposto alla grande. «È il primo anno in cui ci capita che Emanuele non giochi, alla Juventus fece l'ottanta percento di presenze lottando con gente come Pogba o Pirlo. Se arrivano Berenguer e Ounas in azzurro le cose cambiano, ma per ora non ci hanno detto nulla. Quando ci comunicheranno di avere esuberi sugli esterni allora andremo via».

