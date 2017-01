Marco Giampaolo ritrova Maurizio Sarri, di cui raccolse l'eredità ad Empoli nell'estate 2015. Prima partita delicatissima per la sua Sampdoria, come il tecnico ha ammesso ai microfoni di Premium Sport: «Come sta la squadra? Sul piano fisico siamo tutti recuperati, su quello mentale lo vedremo domani sera. Ci portiamo dietro molti giorni trascorsi a casa, abbiamo ripreso gli allenamenti in giorni diversi perché abbiamo alcuni giocatori sudamericani. La sfida del San Paolo? Sarà un test difficile, il Napoli ha un livello di conoscenza pazzesco e una qualità straordinaria. E’ una macchina da gol, ha il miglior attacco del campionato e può chiudere la gara anche in 20 minuti come ha fatto negli ultimi match. Noi ci siamo preparati, abbiamo fatto il massimo e siamo pronti a giocarcela: il nostro obiettivo è quello di tenere aperta la gara fino all’ultimo minuto».