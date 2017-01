Una notte di festa quella che ha atteso il Napoli subito dopo il fischio finale con la Sampdoria; una vittoria all'ultimo respiro che ha sottolineato meriti e gol di Lorenzo Tonelli, l'uomo mai schierato in questi primi mesi e poi titolare e risolutivo contro i blucerchiati.



Proprio l'ex difensore dell'Empoli è stato il primo a lasciare su Instagram il suo pensiero ancora a caldo su quanto accaduto, con tanto di dedica per la compagna in dolce attesa: «Non ho parole per descrivere questo momento, se non di ringraziamento verso chi ha creduto in me, chi mi ha sostenuto durante questi 7 mesi! Quindi dico grazie alla mia famiglia, a mio nonno, ad ognuno dei miei compagni, ai nostri tifosi, ma soprattutto a te amore mio, sei stata e sei fondamentale e solo tu potevi regalarmi la gioia più grande per un uomo...un bimbo! Questo goal, questa serata la dedico a voi!»



Alla carovana azzurra sul web, si è aggiunto poi anche Zielinski; il polacco, subentrato nella ripresa, non ha fatto mancare il suo apporto: «Grande vittoria di Carattere. Bravi tutti!»