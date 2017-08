Giuntoli lavora coi giovani: Scarf e D'Ausilio per la Primavera

di Gennaro Arpaia

Doppio colpo di mercato in entrata per Cristiano Giuntoli: il direttore sportivo azzurro, impegnato ancora con i lavori di allestimento della nuova rosa da sottoporre a Sarri in vista della prossima stagione, regala alla Primavera azzurra due nuovi calciatori, arrivi interessanti per il futuro delle giovanili napoletane.



Dal Carpi, come anticipato già nelle scorse settimane, si è concretizzato infatti il passaggio di Michael Scarf, terzino ghanese del 1999. Mentre dalla Reggiana arriva Alessandro D'Ausilio, difensore del 2001 cresciuto nella Puteolana e passato in Emilia un anno fa, dove ha esordito con la formazione Allievi under 17.

