Giuntoli su Rodriguez. L'agente: «Ha già apprezzato Napoli»

di Gennaro Arpaia

Il Napoli della prossima stagione potrebbe ritrovarsi a salutare Faouzi Ghoulam. L'esterno algerino, in scadenza nel 2018, potrebbe lasciare l'azzurro e Cristiano Giuntoli è già alla ricerca di profili che possano prendere il suo posto. In giro per l'Europa non ce ne sono poi così tanti di affidabili, ma il nome di Ricardo Rodriguez è uno di quelli che fa più gola.



«Giuntoli segue molti calciatori in Europa, è esperto e ovviamente lo conosce. Contatti? Per ora preferisco non parlarne», dichiara l'agente del ragazzo Gianluca Di Domenico a Radio Crc. Rodriguez, dal doppio passaporto svizzero e cileno classe 1992, è da diverse stagioni un punto fisso del Wolfsburg, ma un eventuale trasferimento non dispiacerebbe, come confermato dallo stesso agente: «Il ragazzo conosce Napoli, ci è stato qualche tempo fa in vacanza. Si è trovato benissimo, si troverebbe benissimo anche se dovesse viverci. Ma per ora è concentrato su quello che sarà il finale di stagione in Germania».

