di Mimmo Carratelli

Edinson Cavani è stato un duplice affare per Palermo e Napoli. Il Palermo lo prese dalla squadra uruguayana del Danubio per 5 milioni di euro nel 2007 e lo rivendette al Napoli per 17. Fece ancora meglio De Laurentiis che lo rivendette per 64 milioni al Paris Saint Germain.



In entrambe le squadre, Cavani ha giocato solo tre anni. Sono state 109 le partite di campionato col Palermo e 34 gol, 104 partite col Napoli e 78 gol.



Col gran colpo di Cavani partì la quarta stagione del Napoli di De Laurentiis in serie A, la settima considerando la serie C e la serie B.



Da quattro anni giocava sempre la stessa squadra con pochi ritocchi. L’arrivo di Cavani proiettò il Napoli al terzo posto (26 gol del Matador) e, nell’ultima stagione dell’uruguayano, al secondo (29 gol).

Cavani è stato un autentico trascinatore. Ai gol in campionato, aggiunse le reti in Coppa Italia (6 in otto partite) e in Europa (19 in venticinque partite, leader tra i marcatori azzurri nei tornei continentali: Hamsik è a 15 reti).

Nel Napoli era il finalizzatore unico. Nel Paris Saint Germain si è mantenuto al di sotto dei venti gol a stagione in campionato: 16 nel primo anno in Francia, 18 nel secondo, 19 nel terzo. E’ a quota 18 gol nel campionato in corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA