Intervenendo a Radio Crc, il legale della Ssc Napoli Mattia Grassani ha parlato della richiesta di squalifica di Reina da parte della Sampdoria: «Entro le 16 il Procuratore Federale scioglierà le riserve se trasmettere al Giudice la richiesta di prova televisiva. Entro domani, qualora ci fosse la segnalazione, dovrebbe poi pronunciarsi. La prova televisiva può essere utilizzata solo per una simulazione che determina l'espulsione diretta mentre Silvestre è stato mandato via con un doppio giallo. Ci sono forti riserve per l'uso della prova televisiva».