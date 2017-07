Guardiola chiude per Reina al City «Sarà Bravo il nostro portiere»

di Gennaro Arpaia

Il futuro di Pepe Reina sembra ancora legato ad un filo nonostante gli sviluppi delle ultime ore, ma per il portiere spagnolo la pista Manchester City, interesse di cui si è vociferato negli ultimi giorni, sembra essersi interrotta definitivamente stasera. A chiudere è stato direttamente Pep Guardiola, allenatore del club inglese che ha già avuto Reina quando allenava il Bayern Monaco.



«Reina? Il portiere del City il prossimo anno sarà Claudio Bravo. Il reparto sarà composto da lui, da Ederson e da qualche profilo più giovane che possa completare il pacchetto portieri», ha dichiarato Guardiola in conferenza stampa. Sempre più complicata, quindi, la strada che porterebbe Reina lontano da Napoli, ma con il club di De Laurentiis non è ancora arrivato l'accordo.

