Napoli, Hamsik non s'allena: a rischio la presenza con l'Atalanta

Hamsik non si è allenato neanche oggi: lo slovacco è arrivato a Castel Volturno ma ancora con febbre e tonsillite e il responsabile dello staff sanitario Alfonso De Nicola gli ha consigliato di rientrare a casa per evitare guai peggiori. Domani verrà fatto nuovamente il punto della situazione: mancano però ancora tre giorni alla trasferta di Bergamo e ci sono margini di recupero per il capitano slovacco.

