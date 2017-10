Hamsik, il campione tra i tifosi: «Dopo Maradona c’è solo lui»

I fantasmi di questo avvio di stagione sembrano ormai lontani. Il gol siglato al Cagliari ha restituito al Napoli un Marek Hamsik convincente e col sorriso, con il record di gol di Maradona ormai ad un passo. «Marek ci tiene tanto, non segnava da tempo ed un po' ci pensava anche se sa che quel gol per il record prima o poi arriverà» dice ai microfoni di Radio Crc Martin Petras, agente dello slovacco.



Se qualcuno ha avuto dubbi su di lui nelle prime gare dell’anno, ha dovuto cambiare idea. Marek resta uno dei fari del Napoli, a completa disposizione di Maurizio Sarri. «Il suo rendimento lo conosciamo da un decennio, ormai. È un professionista, uno che si allena tutti i giorni», continua Petras. Convinto che, dopo l’idolo Maradona, sia Marek il vero eroe dei tifosi azzurri. «Dopo Diego per i napoletani c'è lui, non si nega mai ai tifosi, fa una vita normale anche andando a fare la spesa. È un campione che vive come farebbero tutti».

