Napoli, le scuse di Hamsik ai tifosi: «Ribaltarla al ritorno sarà difficile»

«Ci scusiamo con tutti i nostri tifosi. Non avete visto il solito Napoli, quello che si vede sempre in campionato». È un Marek Hamsik amareggiato quello che lascia il San Paolo dopo il pesante ko in Europa League contro i tedeschi del Lipsia. Il capitano slovacco è uscito ad inizio ripresa, sostituito da Insigne, e ha solo potuto guardare le avanzate degli avversari.



«Non possiamo permetterci queste prestazioni, soprattutto davanti agli occhi di tutti sul palcoscenico europeo», ha continuato Hamsik dal suo sito ufficiale. «Siamo abili in campionato, dobbiamo mostrare le nostre qualità anche fuori dai confini nazionali. Ribaltare il risultato? Il terzo gol arrivato alla fine complica le cose, vincere in Germania con tre gol di scarto è difficile. Ripartiamo da domenica: contro la Spal dovremo ritrovarci e tornare ad essere quelli che siamo di solito per proseguire la striscia vincente in campionato».

