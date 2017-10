Napoli, Hamsik recita il mea culpa: «Peccato aver fallito quel gol»

di Gennaro Arpaia

La spedizione di Manchester non è stata un successo e Marek Hamsik porterà con se a lungo l'amarezza per quella occasione fallita a porta quasi vuota che poteva essere la svolta al match. «Che peccato aver sbagliato quel gol, mi dispiace aver fallito quella chance», conferma lo slovacco al suo sito ufficiale. Il Napoli esce dall'Etihad senza punti ma con una buona dose di fiducia per le prossime gare. «L'approccio è stato sbagliato, poi siamo migliorati con il passare dei minuti. Abbiamo affrontato una delle squadre candidate alla vittoria della Champions, peccato solo non aver trovato il pari».



Dopo le prime tre gare europee, la squadra di Sarri si trova a rincorrere: gli inglesi sono a punteggio pieno e anche lo Shakhtar ora è davanti. «Tutto è ancora aperto per la qualificazione», il pensiero di Hamsik. «Ci sono altre tre partite di cui due in casa». La Champions tornerà a novembre, per ora la testa è già alla sfida di campionato contro l'Inter. «Il duello coi nerazzurri è già alle porte, siamo concentrati per la partita di sabato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA