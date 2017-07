Hamsik e Hysaj in coro da Dimaro «Evitiamo cali di tensione»

di Gennaro Arpaia

Giornata di parole e di lavoro in casa Napoli. Dopo l'impegno vincente di ieri sera contro il Carpi, sfida finita 4-1, il gruppo al lavoro con Maurizio Sarri affronterà il Chievo nella quarta amichevole di Dimaro il prossimo sabato, per chiudere al meglio questi venti giorni di ritiro.



«Questo test ci farà capire a che punto siamo. Dobbiamo migliorare in molte cose, il lavoro di carico è tosto e si vede, ma vogliamo fare risultato anche nel precampionato», ha precisato capitan Marek Hamsik a Sky Sport, consapevole che al Napoli visto contro il Carpi vada tolto il peso del lavoro svolto negli ultimi giorni. «È importante che la gente ci segua, ci fa piacere. Vincere aiuta a vincere e siamo contenti di queste vittorie che ci danno la forza per andare avanti».



Anche per Elseid Hysaj quella con gli emiliani è stata una sfida da prendere ad esempio per il Napoli che lavora in vista del preliminare d'agosto. «Contro il Carpi nella ripresa ci siamo messi in difficoltà da soli, ma nel finale abbiamo reagito bene. Non guardiamo le altre, dobbiamo lavorare con il nostro gruppo tutti i giorni per ottenere il massimo», ha detto l'albanese ai microfoni di Canale 21.



L'obiettivo azzurro, però, resta lo stesso, evitare cali di tensione che possano compromettere il lavoro svolto fin qui. «Dobbiamo lavorare per migliorare i nostri automatismi ed evitare cali di tensione e disattenzioni. Credo di dover crescere ancora e lavorare per migliorarmi in ogni stagione. Mi piacerebbe segnare di più: noi difensori esterni, per come giochiamo con Sarri, non abbiamo la possibilità di arrivare in zona troppo spesso, ma mi piacerebbe provarci».

