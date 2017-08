Hamsik lancia la volata: «Bella vittoria, ora la testa a Nizza» | Foto

di Gennaro Arpaia

È tornato a farsi sentire il capitano Marek Hamsik. Lo slovacco, ieri uscito anzitempo contro il Verona dopo una gara a fasi alternate, ha scritto ai compagni di squadra e ai propri tifosi dopo il 3-1 al Bentegodi e con la Champions nel mirino.



«Complimenti a Ghoulam per il primo gol in maglia azzurra, ma soprattutto complimenti a tutta la squadra per la grande vittoria», scrive il capitano su Instagram. Poi lancia la volata per l'Europa, con la gara di martedi sera in Costa azzurra che diventa decisiva: «Adesso tutti con la testa al Nizza».





