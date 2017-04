Hamsik lancia la volata Champions: «Napoli, ora vinciamole tutte»

di Gennaro Arpaia

Non ha trovato il gol contro l'Udinese, ma anche ieri sera Marek Hamsik ha trascinato il suo Napoli al secondo 3-0 consecutivo in stagione. Il capitano slovacco, uscito poco prima della fine, si è preso gli applausi del San Paolo ed ha lanciato dal suo sito ufficiale la corsa alla Roma ed al secondo posto, ultimo obiettivo delle ultime sei uscite di stagione.



«Sapevamo che la Roma si era fermata nel pomeriggio, ma anche che l'Udinese sarebbe stata difficile da affrontare e battere. Ma siamo stati pazienti e abbiamo saputo aspettare il momento giusto nel secondo tempo, che è stato decisivo. Abbiamo preso i tre punti e ci siamo riavvicinati al secondo posto, che era la cosa più importante.

Ma non pensiamo agli altri, dobbiamo concentrarci su di noi e vincerle tutte, poi vedremo cosa avrà fatto la Roma».

