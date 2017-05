Hamsik indica la strada al Napoli: «Quattro vittorie per la Champions»

di Gennaro Arpaia

L'uscita anticipata dal campo e i problemi al polpaccio non hanno rovinato la domenica di Marek Hamsik. Il capitano slovacco è ancora raggiante, lo ha fatto capire ai tifosi ieri sera subito dopo il fischio finale, l'ha scritto anche stamattina direttamente da suo sito ufficiale.



«Conoscevamo la forza e la qualità dell'Inter, ma abbiamo dimostrato anche a Milano la nostra forza e i nostri meriti per la vittoria. Il risultato della Roma ci aveva dato la possibilità di diminuire le distanze e siamo felici di esserci riusciti. Ora ci sono 4 partite in cui dobbiamo puntare solo alla vittoria, solo dopo sapremo se sarà bastato a centrare il nostro obiettivo».



L'unica nota stonata della vittoriosa trasferta contro l'Inter, però, arriva proprio da Hamsik: il capitano azzurro ha lasciato il campo poco dopo l'ora di gioco ed è andato via da San Siro con una vistosa fasciatura al polpaccio.



Il fastidio muscolare è stato rivalutato anche stamattina alla ripresa degli allenamenti: mentre il gruppo svolgeva defaticamento, per lo slovacco solo terapie, come riportato dal sito ufficiale azzurro, con la speranza che i guai al polpaccio possano risolversi prima della gara di sabato contro il Cagliari.

