Ha parlato direttamente dal suo sito ufficiale, Marek Hamsik, il capitano azzurro che ieri ha suonato la carica nella ripresa dopo che nei primi 45 minuti di gioco era stato in difficoltà, così come tutta la squadra di Sarri:



«Conoscevamo le qualità della Sampdoria, abbiamo faticato nel primo tempo, ma poi siamo riusciti a crescere. Abbiamo tenuto il possesso palla nella ripresa, riuscendo a pareggiare quando mancava un quarto d'ora; poi il sigillo nel finale per la vittoria. È stata una grande vittoria, abbiamo mostrato tutto il nostro carattere; siamo felici di partire nel 2017 con tre punti importanti», le parole dello slovacco.