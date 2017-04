di ​Vincenzo Ammaliato

Dove ti fai Natale, ti fai pure Pasqua. Il capitano del Calcio Napoli, Marek Hamsik, non ha certo tradito la squadra, né la città. Anzi. Tuttavia, ha rispettato alla lettera il vecchio e particolare proverbio napoletano e ha trascorso entrambe le festività nella sua Castelvolturno. Così, se a Natale ha fatto il tuffo a mare coi volontari dell'associazione I Love Pinetamare, questa Pasqua, o meglio la pasquetta, l'ha trascorsa all'Ecoparco del Mediterraneo insieme a moglie e figli e la sera giocando a calcetto con gli amici italiani in un campo a due passi da casa.



Ovviamente, per non correre rischi infortuni, ha giocato a porta. Difficile restare fermo fra i pali e la tentazione di lanciarsi avanti era forte. Ma il campionato è ancora lungo e nessuno può concedersi passi falsi, meno il capitano. Felici i suoi amici, quelli che sono andati in gol, che potranno appuntarsi la medaglia di aver segnato al numero 17 del Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA