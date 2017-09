Hamsik, lo scudetto e il Bayern: «Ma anche il Napoli è fortissimo»

di Gennaro Arpaia

Ha messo alle spalle i primi dieci anni da napoletano, ma la vita azzurra di Marek Hamsik sembra rinnovarsi ad ogni stagione. «Inseguo il record di gol di Maradona. Sarebbe bello vedere il mio nome prima di quello di Diego anche se non posso paragonarmi a lui. Ma l'obiettivo di stagione resta lo scudetto». Lo slovacco non si nasconde e anche dalle pagine del magazine tedesco Kicker lancia la corsa ad una stagione cominciata alla grande.



«Sarebbe incredibile battere il record di Maradona e vincere lo scudetto nello stesso anno. Il campionato sarà più equilibrato, ma ci sono almeno cinque squadre a giocarsi il titolo. Per ora mi accontenterei del record» continua Marek, consapevole di essere faro di questo Napoli dentro e fuori dal campo. I gradi di capitano vestiti ormai da un po' non sono mai stati messi in dubbio, nonostante le tantissime voci di mercato che negli anni scorsi l'hanno accompagnato. «In passato ho rifiutato offerte di Juventus e Milan, sono contento di essere rimasto a Napoli. Nel nostro mondo parlare di futuro è difficile, ma ad oggi penso solo all'azzurro. Potrei rimanere e chiudere la carriera qui, magari dopo aver vinto lo scudetto. Spero di non dover aspettare i 40 anni. Rummenige è interessato a me? Può darsi, ma adesso dovremo aspettare la prossima estate per parlare di mercato. Se il Bayern Monaco mi cercasse dovrei prendere di certo la decisione più difficile della mia carriera. A Tutti piacerebbe giocare in questi club, ma credo che in questo momento anche il Napoli faccia parte dei dieci migliori club europei».



E proprio con la maglia azzurra il capitano slovacco dovrà giocare su fronti importanti. «Non abbiamo pescato un girone di ferro in Champions, ma le squadre sono tutte forti ed esperte. Se stiamo attenti e non sbagliamo le partite chiave possiamo far meglio dell’anno scorso» continua Marek.



«In questi due anni siamo cresciuti tantissimo con Sarri. È un motivatore perfetto, non avevo mai visto nessuno lavorare come lui. Sappiamo tutto degli avversari, ma ci ripete sempre che dobbiamo giocare comunque il nostro calcio. Perché solo così ci divertiamo davvero».



