Hamsik segna anche in nazionale E la Slovacchia vince in Lituania

In gol contro la Lituania Marek Hamsik che anche con la maglia della nazionale slovacca si conferma cecchino infallibile. La rete arriva nella ripresa e direttamente da calcio piazzato al limite dell'area: non una delle specialità della casa per il capitano del Napoli, che evidentemente si sta allenando per perfezionare anche questo colpo.

La rete di Hamsik arriva nel secondo tempo e fissa il punteggio sul 2-0 in favore della Slovacchia che resta in corsa per un posto almeno ai playoff alle spalle dell'Inghilterra.

