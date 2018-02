Hasenhüttl tira un sospiro di sollievo «Che orgoglio eliminare il Napoli»

di Gennaro Arpaia

«Sapevamo che sarebbe stata una gara difficilissima, dopo il gol del Napoli abbiamo provato a migliorare le nostre posizioni in campo ma ci è mancato tutto quello che facciamo di solito». Così Ralph Hasenhüttl, allenatore di un Lipsia che lascia il passo al Napoli, ma passa comunque il turno in Europa League. «Se potessi rigiocarla farei le stesse scelte, stavolta il Napoli ha fatto meglio di noi e ci ha mostrato i nostri limiti».



«Ci siamo qualificati nonostante questa serata storta, ma questa qualificazione ci è costata tanto, ci siamo impegnati molto», ha continuato l’allenatore dei tedeschi. «Gli ottavi non li avevamo mai raggiunti, ma ora pensiamo al campionato perché abbiamo una sfida impegnativa contro il Colonia».



«Nella ripresa ho provato a cambiare le carte in tavola con qualche sostituzione, ma non abbiamo trovato la giusta tranquillità. Dopo il secondo gol del Napoli siamo andati in difficoltà, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Giocare con una squadra forte come il Napoli è una esperienza importante per i miei calciatori, passare il turno è un orgoglio per noi». Poi una battuta sulla lotta scudetto in Italia. «Oggi gli azzurri hanno fatto vedere che possono vincerlo. Ho fatto i complimenti a Sarri dopo il match e gli ho fatto gli auguri per il campionato».

