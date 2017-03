Higuain torna a Napoli ma non trova né l'amore né il tattoo

La cessione del centravanti argentino ha rovinato l’estate di molti tifosi napoletani, ma soprattutto ha macchiato in modo indelebile la vita e la pelle di Filippo M., l'appassionato tifoso che si era tatuato sul braccio l’immagine del suo amato idolo Gonzalo Higuain appena 5 giorni dopo il suo record di reti segnate con la maglia del Napoli.



L’estate scorsa l’azienda Syneron Candela, multinazionale leader nel campo della chirurgia estetica non invasiva, aveva avviato una campagna Facebook #faipostoanuovisogni per trovare lo sconsolato e ignoto tifoso con la promessa di cancellare gratis quel tatuaggio, simbolo di un tradimento impossibile da dimenticare.



«Da tifoso partenopeo, al passaggio di Higuain alla Juventus - afferma Raffaele Riccardi, Country Manager Italia dell’azienda - mi sono immedesimato nel supporter sportivamente ‘tradito’ e, insieme ai colleghi del marketing e della comunicazione, ci siamo proposti di scovare e aiutare il fan a cancellare, attraverso la nostra tecnologia Laser Picoway, il disegno dell’ex beniamino».



Dopo qualche contatto, però, le tracce di Filippo si sono perdute. Un improvviso ripensamento? L’intenzione di tenersi sul braccio l’odiata immagine del “traditore”? Un incredibile cambiamento di fede calcistica?



«Nulla di tutto questo - precisa Filippo raggiunto telefonicamente - ho semplicemente avuto un piccolo incidente che mi ha impedito di iniziare il programma di rimozione del tatuaggio».



Ancora una volta Syneron Candela è corsa in aiuto del ragazzo, sfortunato come pochi, con una nuova iniziativa illustrata dal Country Manager: «La scorsa estate, la campagna #faipostoanuovisogni è riuscita a coniugare passione sportiva e medicina estetica divenendo un fenomeno di costume che ha animato il web (e non solo). In concomitanza con il ritorno a Napoli di Higuain, oltre ad ospitare Filippo allo Stadio San Paolo, inizieremo finalmente il percorso di rimozione del tatuaggio attraverso la tecnologia Picoway, ora in grado di rimuovere anche colori difficili come il celeste ed il verde».



Tifoso trovato e promessa mantenuta da Syneron Candela, Filippo M. inizierà le sedute di rimozione del tatuaggio il prossimo 3 aprile proprio a cavallo delle due sfide tra Napoli e Juventus al San Paolo, seguito dal dottor Filippo Pinto, dermatologo, responsabile della Pinto MedicalSpa, Centro Laser Dermatologico di Roma e referente scientifico di Syneron Candela.



Nelle sfide che seguiranno, Higuain tornerà a Napoli ma il tatuaggio di Filippo non sarà più lì perché l’innovativo laser Picoway di Syneron Candela lo rimuoverà completamente. Di Higuain sulla pelle di Filippo non ci sarà più traccia, mentre le emozioni regalategli dal Pipita difficilmente potranno cancellarsi.



Perché un tatuaggio oggi non è più per sempre, ma le emozioni, per fortuna, ancora sì.

