Per diversi giorni Hugo Maradona è stato in degenza presso il Santa Maria delle Grazie, la cartella clinica faceva sgranare gli occhi a diversi sanitari per via del cognome e i curiosi si affacciavano per vedere quel paziente illustre.













Hugo Hernan Maradona è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia dell'ospedale di Pozzuoli fino ai primi giorni di gennaio. L'ex calciatore - fratello minore di Diego Armando - è stato oggetto di un approfondimento diagnostico e poi di un intervento chirurgico.







© RIPRODUZIONE RISERVATA