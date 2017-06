Hysaj, l'agente: «Riconoscenti col Napoli, mai pensato alla cessione»

di Gennaro Arpaia

È stato uno dei punti di forza del primo biennio Sarri e quello di Elseid Hysaj è un nome destinato a risuonare ancora forte al San Paolo anche il prossimo anno. Il Napoli non l'ha mai messo in discussione dopo un avvio di campionato balbettante o dopo che su di lui sono arrivati gli interessamenti di tante squadre europee.



A confermare il futuro azzurro per il terzino albanese è stato anche l'agente del calciatore Mario Giuffredi, intervenuto a Radio Crc: «Un eventuale discorso per la cessione non è mai nemmeno stato aperto. Il Napoli è stato corretto con noi concedendoci il rinnovo, e noi siamo riconoscenti. La società vuole confermare tutti i punti forti dello scorso anno ed Elseid è tra questi».

