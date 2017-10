Hysaj suona la carica dall'Albania: «Napoli, prendiamoci lo scudetto»

Anche Elseid Hysaj lancia la sua sfida. «Siamo primi in classifica, ma servono altre vittorie per allontanarci da chi insegue. Continuiamo il nostro lavoro a testa bassa come abbiamo sempre fatto e ovviamente speriamo di vincere lo scudetto» le parole dell'albanese ai microfoni di Sky Sport. Dopo il rientro dalle nazionali, i calciatori napoletani se la vedranno con Roma, City e Inter. «Saranno partite belle e difficili, ma saremo pronti».



La sfida in campionato sembra poter essere un testa a testa con la Juventus campione in carica fino alla fine. «Cosa abbiamo più di loro? Non lo so, ma noi stiamo migliorando da molti anni. Speriamo di migliore sempre e crescere ancora per poter ottenere risultati importanti», ha concluso l'albanese che lunedi sera sfiderà il compagno di squadra Insigne in Albania-Italia.

