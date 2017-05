I dodici record tra punti e gol la squadra di Sarri è nella storia

di Dario Sarnataro

Benvenuti nel circo Sarri. Dove spettacolo e sport si fondono in modo perfetto, estasiando gli occhi di tutti gli appassionati di calcio e conquistando il cuore dei tifosi azzurri. La marcia del Napoli di questa stagione è tanto esaltante quanto ricca di record già tagliati e di altri a un passo. Perché non si dica che «senza tituli» una stagione non vale niente o non resta negli annali.



Al di là della straordinaria qualità del gioco espresso la «grande bellezza» del Napoli di Sarri ha già lasciato il segno, sigillando con la ceralacca ben dodici primati, alcuni dei quali fanno già parte della storia del club azzurro. Innanzitutto i punti conquistati: gli 83 raggiunti sabato sera sono la massima espressione della squadra nei campionati a 20 squadre ma, in generale, si avviano a essere i maggiori in assoluto, dal momento che la media di 2.24 a gara (a un turno dalla fine) è superiore anche a quelle raggiunte dal Napoli nelle stagioni dei due scudetti (in proporzione alla differenza del valore delle vittorie da due e da tre punti). Ne conseguono altri 2 primati assoluti, specchio dello splendido gioco offensivo sviluppato da Insigne e compagni. Con 90 reti in campionato e 111 in assoluto questa squadra ha già stracciato i precedenti record, peraltro appartenuti al team, sempre allenato da Sarri, lo scorso anno (80 e 107).



Un bottino di gol segnati direttamente dipendente da altre cifre da Guinness dei primati. Il poker delle meraviglie ha segnato insieme sin qui ben 82 reti, con questa divisione: Mertens 33 (delle quali 27 in serie A), Insigne 19 (17 in campionato), Callejon 16 (13) e Hamsik 14 (11). Nei principali tornei europei il Napoli è l’unico club ad aver portato quattro calciatori in doppia cifra. Da record anche il numero di vittorie, 25, che domenica a Genova può essere migliorato ulteriormente.



È già primato di tutti i tempi il minor numero di sconfitte nella A a 20 squadre: 4, visto che anche se malauguratamente gli azzurri dovessero perdere a Marassi sarebbe comunque battuto quello dello scorso anno di 6 (che eguagliò quelli del Napoli di Mazzarri 2012-13 e di Benitez 2014-15).



Centrato, ovviamente, anche il primato relativo al minor numero di sconfitte lontano dal San Paolo: sinora 2 ma anche con 3 saremmo in ogni caso sotto il dato dei ko in trasferta realizzato nel primo anno di Benitez (4). Tornando ai successo già nella vittoria di Milano con l’Inter la compagine di Sarri aveva infilato l’undicesima vittoria fuori casa, record assoluto migliorato con la dodicesima ottenuta in casa del Torino e ulteriormente incrementabile con la Sampdoria. Con l’accessorio dei 40 punti conquistati.



E, come una sinfonia analoga a quella eseguita in ogni partita dagli orchestrali azzurri, i primati non sono finiti e si moltiplicano, con l’insolito trait d’union delle affermazioni fuori casa, tanto per incantare non solo i tifosi del Napoli ma tutti i sostenitori del calcio. Ed allora: la più larga vittoria in trasferta è ovviamente quella del 4 febbraio scorso, quando le triplette di Hamsik e Mertens e il sigillo di Insigne consentirono al Napoli di maramaldeggiare sul campo del Bologna, fissando un fantastico 7-1. E ancora: c’è da battere - magari l’anno prossimo- la serie di sei vittorie consecutive, sempre ottenute fuori casa, con Milan, Bologna, Chievo, Roma, Empoli e Lazio prima di fermarsi nel beffardo 2-2 di Reggio Emilia con il Sassuolo. Basta invece una sola segnatura a Marassi, domenica prossima, per stabilire il primato assoluto di gol esterni: 47 invece degli attuali 46, per i quali il Napoli divide con la Juventus 1949-50 la coccarda del «migliore».



Dodici record per un Napoli da ricordare nella storia, senza dimenticare che con Sarri gli azzurri hanno già conquistato altri 8 primati nella scorsa stagione, tra cui i 32 gol subiti in campionato, le 16 vittorie casalinghe senza nessun ko e i 18 risultati utili consecutivi senza subire sconfitte. Un vero e proprio concentrato di spettacolo, in attesa del titolo che sublimerebbe in eterno il Napoli di Sarri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

