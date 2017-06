I migliori allenatori al mondo Sarri si piazza al 14° posto

di Gennaro Arpaia

Quanto fatto con il Napoli in questi due anni d'azzurro non è passato sottotraccia. Anche in Inghilterra adesso si apprezza il lavoro di Maurizio Sarri, l'allenatore arrivato dai campionati di provincia che ora affascina anche in Champions League. L'ennesimo riconoscimento ora arriva proprio dalla patria del calcio: l'allenatore toscano si è piazzato 14° nella speciale classifica dei migliori allenatori al mondo.



A redigere la classifica l'esperta rivista calcistica inglese FourFourTwo. In attesa di scoprire le posizioni più alte, Sarri ha saputo mettere il naso davanti a tanti allenatori che da anni girano l'Europa. Prima di lui Lucien Favre, l'allenatore che ha saputo riportare il Nizza in Champions League quest'anno, subito dietro, invece, il brasiliano Tite e un santone della panchina come Ronald Koeman.



Alle sue spalle finiscono anche gli italiani Luciano Spalletti e Gian Piero Gasperini, allenatori che quest'anno hanno dato del filo da torcere al Napoli con Roma ed Atalante, oltre a Sampaoli, Luis Enrique ed Emery.

