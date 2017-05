I retroscena di De Laurentiis «Higuain non voleva Callejon»

Attraverso il canale ufficiale del club azzurro, è stato pubblucato l'intervista di Aurelio De Laurentiis all'Associazione stampa estera



«Dopo 13 anni di Calcio Napoli nuovo, perchè il club era morto, non esisteva più, lo chiamammo Napoli Soccer infatti per creare una distinzione, un nuovo viaggio, partendo dalla terza divisione. Non ereditammo nulla dal passato, se non la storia, perchè non c'erano calciatori, nessun tipo di ricchezza, è stato come creare una cosa nuova. In 13 anni abbiamo fatto due anni in C, un anno in B e da otto anni è l'unico club italiano consecutivamente in Europa, rispettando il fair play finanziario che non esisteva prima di Platini. Credo sia stato un percorso di successo, anche considerando che Juve, Inter e Milan hanno fatturati estremamente più alti mentre il Napoli è su una base di 140mln quando riusciamo a giocare in Europa. Il successo più importante è stato giocare sempre all'interno delle regole imposte, senza mai creare debiti, costruendo una valorizzazione del Napoli che ora ha un valore alto visto che non ha debiti. Al di là del parco giocatori, l'entità Calcio Napoli ha un suo valore economico, ma anche morale ed etico perchè ha riqualificato un qualcosa in una città malata, distrutta da una gestione malata e da anche tanta stampa internazionale. Volendo si può lavorare con successo, se uno ha le idee chiare, la forza di non ascoltare la politica e la sfrontatezza di andare avanti con coraggio per la propria strada».



Lo stadio. «Servirebbe un ragionamento decennale, su come era la frequentazione dieci anni fa, diversa rispetto a quella di oggi perchè non era sviluppato lo stadio virtuale, non così clamorosamente perchè quando nel '99 provai a comprare il Napoli, parlai di stadio virtuale e nessun giornalista riuscì a capire. Io venivo dal cinema, già sapevo della mondializzazione. Anche 5 anni dopo lo stesso, solo nel 2007 in serie A lo stesso, ma lo spiegai, anche se non voglio fare il professore. Spiegai che le tv avrebbero trasportato gli umori dalle tribune alle case o in mobilità. Più andremo avanti e più avremo un dispositivo piegabile che ci farà vivere la partita. I ragazzini oggi hanno una capacità di essere attenti molto ridotta, la loro voracità su internet mobile è tale che sono meno riflessivi. Loro sono per scorrere, noi ancora per approfondire. Loro non è detto che avranno la capacità di assistere ad una partita di calcio per 90 minuti più l'intervallo. Loro vogliono avere subito i gol, poi mentre vedono quelli sono su altre squadre e campionati. La televisione ci fa vivere di sport, prima non vedevamo tutti i campionati. Si è passati dalla carta stampata a miliardi di immagini e decodifichiamo solo ciò che ci piace. Quando parliamo di stadio bisogna capire chi va allo stadio. Secondo un rapporto Nielsen i simpatizzanti del Napoli sono 120mln nel mondo mentre tifosi veri 35mln di cui 17 negli Usa. Possono 35mln di tifosi andare allo stadio? E una perforabilità di 0,0001%, così come quando ci sono le contestazioni».





Delusione Higuain? «Non è una delusione. Quando tu stabilisci una clausola rescissoria per evitare la cessione, poi se c'è un pazzo che paga quella cifra e la Juventus che non avrebbe dovuto, una squadra italiana in maniera eticamente... e Higuain non avrebbe dovuto accettare. Maradona dice che ha vinto due scudetti, non sarebbe mai andato in nessun'altra squadra italia, è troppo facile se no. La cosa sgradevole è che il fratello mi diceva che Higuain si lamentava della scarsità dei compagni, ma a me non sembrano così scarsi. Se pensiamo che Mertens è diventato un centravanti da 30 gol. Siamo l'unica squadra con 4 giocatori in doppia cifra di gol. Lui ce l'aveva con Callejon, il fratello mi continuava a ripetere... e quando ho allungato il contratto a Callejon - che è straordinario ed io premio sempre la persona, altrimenti è solo un freddo e sterile contratto - il problema è stato suo. Se il fratello mi dice che lui va lì per vincere, io gli potrei dire che la Juve ha vinto anche senza di lui tanti scudetti, sei di rimorchio a quel punto, non fondamentale. E' una sua scelta, inopportuna, non di stile, vedete Cavani e Lavezzi invece dove sono andati».



Futuro del calcio italiano? «Bisogna dare un calcio alla legge Melandri, senza aggiustarla. Lotti sta provando a modificare, ma è un grande errore, bisogna avere il coraggio di cancellare la legge del 1981, sostituendola con una più snella. Il ministro dello sport dovrebbe fare una legge innovativa, che privilegi il fatto di poter crescere economicamente per essere competitivi con la Premier, la Bundes, la Liga aumentando il fatturato. Andare a vedere come fanno le assegnazioni dei diritti tv in quei paesi e prendere il meglio».

