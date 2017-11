Il City pensa al sostituto di Aguero: c'è Insigne sulla lista di Guardiola

di Gennaro Arpaia

Il futuro di Sergio Aguero potrebbe non essere ancora in Inghilterra. L'attaccante argentino del Manchester City ha un contratto fino al 2019 con i Citizens, ma secondo i principali media inglesi con la giusta offerta potrebbe lasciare l'Etihad già in estate. Guardiola e la dirigenza sono allora alla ricerca del profilo giusto da cui ripartire, un profilo che potrebbe interessare anche i tifosi del Napoli.



Secondo quanto riportato dalla rivista Don Balon, infatti, l'allenatore spagnolo avrebbe scelto Lorenzo Insigne per il futuro del suo City. L'attaccante napoletano sarebbe il calciatore giusto per Guardiola, viste le qualità e le caratteristiche richieste. Insigne potrebbe giocarsi il posto con Gabriel Jesus per un reparto d'attacco giovane e di qualità, ma c'è da vedere se il Napoli sarà d'accordo: il prodotto del vivaio azzurro, infatti, ha firmato solo pochi mesi fa il nuovo accordo che lo lega alla società fino al 2022 e non c'è clausola rescissoria a portata di sceicco che possa far tremare i tifosi.

