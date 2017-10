Il City vede la qualificazione, Ederson: «Studio chi tira i rigori»

di Gennaro Arpaia

Un'altra vittoria, la terza in altrettante uscite di questo girone di Champions League. Il Manchester City all'orizzonte vede già la qualificazione e i calciatori sanno di poter ragionare con maggiore attenzione dopo il trionfo sul Napoli. «Abbiamo avuto diverse occasioni per segnare, il risultato ci rende felici nonostante il gol subito. Giocare la Champions è diverso dal campionato, ma siamo contenti per il primo posto del girone».



Il gol subito, anche se su rigore, ha fatto infuriare gli inglesi. «Ci dispiace aver concesso un gol, ma la prestazione è stata comunque positiva» conferma Stones, protagonista in positivo per aver impedito il gol a Marek Hamsik. «Ci siamo messi in una buona posizione nel gruppo, ma dobbiamo ancora ragionare di gara in gara. È stato un buon test contro una buona squadra». Dello stesso avviso anche Danilo: «Il Napoli sta disputando una buona stagione ed è una buonissima squadra. Abbiamo fatto un buon lavoro e dobbiamo proseguire su questa strada».



Menzione al merito anche per l'altro brasiliano Ederson. Il portiere di Guardiola ha sventato il primo rigore della serata ed è risultato tra i migliori dei suoi. «Provo a studiare sempre chi può calciare i rigori delle squadre avversarie», conferma in mixed zone. «Stiamo lavorando nel modo giusto, abbiamo fatto il nostro gioco anche contro un buon avversario come il Napoli. Speriamo di arrivare davvero lontano».

