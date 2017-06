Il ct del Belgio Martinez estasiato «Mertens e Napoli che meraviglie»

di Angelo Rossi

Sono dieci gli azzurri in giro con le rispettive nazionali. Alfiere di questa vera e propria formazione è sicuramente Dries Mertens, l’uomo del cambiamento, il calciatore più apprezzato e votato dell’ultimo campionato, il capolavoro di Sarri che l’ha inventato centravanti. O semplicemente lo ha riscoperto tale, visto che il folletto belga dice di aver sempre posseduto le stimmate del bomber mai però tirate fuori.



Colpa sua, probabilmente, o degli allenatori. Tra questi Sarri che ha pubblicamente riconosciuto di non aver subito intuito le doti da centravanti puro. Il mea culpa però dovrebbe recitarlo anche Roberto Martinez, che ha speso parole di elogio verso il proprio giocatore: il Belgio giocherà questa sera a Bruxelles in amichevole contro la Repubblica Ceca, venerdì invece affronterà l’Estonia in un match valevole per la qualificazione ai prossimi campionati del Mondo. «È straordinario quello che ha fatto Dries nel Napoli in questa stagione» ha commentato il ct belga ma la cosa importante è che ha lasciato intendere che lo sperimenterà da numero nove.



Opzioni in tal senso non mancano alla nazionale fiamminga, considerata tra quelle emergenti a livello mondiale, tanto che il ranking Fifa la colloca attualmente in settima posizione. Appena due mesi fa lo stesso Martinez ebbe a dire: «Niente da fare per Mertens falso nueve, in quella zona di campo c’è Lukaku, è lui il tipo di giocatore che mi serve in area avversaria». Evidentemente le ultime performance dell’attaccante di Sarri devono averlo convinto a tal punto da affermare ieri in conferenza: «Non mi aspettavo facesse così bene in Italia, è diventato un autentico maestro a livello di numero nove, oggi rappresenta una valida opzione per la nostra Nazionale».



Dries insomma a gonfie vele, è il suo momento: prima il rinnovo del contratto con il Napoli e le trentaquattro reti stagionali in maglia azzurra, adesso spende gli ultimi giorni di lavoro tra allenamenti e selfie prima delle vacanze. Fa coppia quasi fissa con Nainggolan, antijuventino accanito tanto che ieri ha twittato nuovamente la sua insofferenza verso la squadra bianconera, oltre alla gioia per aver assistito alla vittoria del Real Madrid. Mertens sarà in campo questa sera a Bruxelles, probabilmente dall’inizio e nel ruolo nel quale è stato sempre impiegato nella propria selezione, ovvero da esterno d’attacco. «Sia Dries che Nainggolan – ha detto ancora il ct Martinez – in Italia hanno raggiunto una grande maturità. Mertens ha fatto passi da gigante, il modo con il quale è diventato un perfetto centravanti è impressionante. Ho seguito molte partite del Napoli, è una gioia per gli occhi vedere lui, Callejon e Insigne che si scambiano la palla. Ero in tribuna quando l’Inter ha affrontato la formazione di Sarri, mi concentrai sui movimenti di Mertens: perfetto, fantastico. Possiede una capacità notevole nell’aggredire gli spazi e dimostra un’intelligenza enorme nell’adattarsi al nuovo ruolo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA