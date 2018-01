Il ds del Chievo rallenta su Inglese «Per ora non se ne parla»

Il direttore sportivo del Chievo Giancarlo Romairone ha parlato ai microfoni di Sky Sport della situazione legata al futuro di Roberto Inglese, attaccante di proprietà del Napoli ma "parcheggiato" al Chievo fino a fine stagione.

«Ci sono alcuni discorsi che rallentano il suo rientro anticipato in azzurro. Per noi resta Inglese resta un giocatore importante e in questo momento di classifica abbiamo bisogno di lui. Poi ci sarà da valutare le sue condizioni fisiche dopo l'infortunio rimediato nell'ultimo turno di campionato contro il Benevento. Ecco perché ogni discorso verrà affrontato con calma».

