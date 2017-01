Giuntoli cerca un portiere per l’estate. I passi a rilento del Napoli su Sportiello sono letti come l’effetto del contemporaneo corteggiamento azzurro per Perin. Altri indizi legano l’interesse del Napoli per Cragno del Benevento (ma è del Cagliari) mentre l’agente Pallavicini, su Radio Crc, offre Sirigu: «Sarebbe felice di venire lì». Nei prossimi giorni Giuntoli e il suo braccio destro Pompilio si sposteranno a Milano anche per definire alcune operazioni in uscita: per El Kaddouri, in scadenza a giugno, l’addio è scontato. Bisogna trovare anche una destinazione per Insigne junior, magari a Latina ma a patto che giochi con continuità. E sarà Milano anche il luogo dove nei prossimi giorni il ds azzurro incontrerà il manager di Gabbiadini per definire la cessione del bomber: l’agente Pagliari sa che è una questione di offerte. Chi farà quella più alta porterà a casa l’attaccante. In tutto questo ieri il presidente della Sampdoria Ferrero ha spiegato che «riprenderebbe di corsa Manolo». Ovviamente in prestito. Ma il Napoli vuole cederlo a titolo definitivo come opzione principale. Tra i baby, occhio al gioiello dell’Ascoli Orsolini. In vista dell’esteta, è continuo il pressing sull’Atalanta per Conti e Kessie.