Il Napoli archivia l'impresa a metà di Lipsia e si rituffa nel campionato, con l'insidiosa trasferta di Cagliari (inizio alle 20.45). Complice il rinvio per neve di Juventus-Atalanta (dove Gasperini si era presentato con nove riserve nella formazione iniziale), gli azzurri possono allungare in testa alla classifica e portarsi a più quattro sui bianconeri, in attesa del recupero della gara saltata allo Juventus Stadium. Un'impresa alla portata della squadra di Sarri, che nel 2018 ha sempre vinto in trasferta, sei volte su sei. Rispetto alla trasferta di Europa League, tornano i titolarissimi: in difesa si rivedono Hysaj e Koulibaly, a centrocampo Jorginho e in attacco Callejon.

