Il Napoli annuncia la quarta maglia «E avremo un calendario borbonico»

di Gennaro Arpaia

Giornata di presentazioni in casa Napoli. Mentre la squadra tornava agli allenamenti dopo le fatiche di Champions agli ordini di Maurizio Sarri, con il derby di domenica come obiettivo, Alessandro Formisano, head of operations della società, ha presentato a Radio Kiss Kiss tutte le novità commerciali in vista dei prossimi mesi.



«Per i nostri calendari la volontà è sempre quella di mettere in mostra tutte le bellezze della nostra città», ammette Formisano. «Stavolta andremo a raccontare anche la storia del Regno di Napoli. Ci saranno scatti al MANN, alla Reggia di Caserta, al Palazzo Reale e al Bosco di Capodimonte. Siamo andati alla ricerca di locations straordinarie che tutto il mondo ci invidia».



Novità anche su quella che potrà essere la quarta maglia da far usare alla squadra durante questa stagione. «Abbiamo quest’anno pensato ad una collezione che possa essere quanto più vicina possibile al gusto del pubblico. Presenteremo sul mercato qualcosa di estremamente nuovo, che possa andare incontro ai gusti del pubblico, disegnato da dei stilisti in collaborazione con Kappa», conclude Formisano.

