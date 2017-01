Al termine della partita contro il Pescara, il responsabile della comunicazione del Napoli ha dichiarato: «Sono stati sequestrati 50 biglietti con diverso nominativo. 20 denunce e 2 arresti per bagarinaggio. Importante anche in chiave partita col Real Madrid».

Un messaggio molto chiaro rivolto ai tanti tifosi che si stanno muovendo tarmite canali non istituzionali per acquistare i biglietti per la gara di Champions Napoli-Real Madrid.