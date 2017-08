Il Napoli celebra il suo compleanno «91 anni: auguri a tutti noi» | Foto

di Gennaro Arpaia

91 anni compiuti oggi ed un viaggio ancora lunghissimo con tutti i tifosi azzurri. Il Napoli, atteso alla super sfida contro l'Atletico Madrid in Audi Cup, festeggia il suo compleanno e la società, dal suo profilo Twitter, fa gli auguri a tutti i tifosi in giro per il mondo. «91 anni: auguri a tutti noi», il tweet del club.



«Il Napoli oggi festeggia 91 anni. Il Club è stato fondato il primo agosto del 1926. La Società si unisce alla passione del grande popolo azzurro per celebrare l'anniversario», direttamente dal sito ufficiale la società di Aurelio De Laurentiis non dimentica una data importantissima per tutti i napoletani, intenti a celebrare il compleanno azzurro sui social già da qualche ora.

