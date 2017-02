Il Napoli conferma: «Per Allan una distrazione muscolare»

«Allan si è sottoposto oggi ad esami ecografici che hanno confermato la diagnosi di distrazione muscolare di primo grado dell'adduttore sinistro. Il centrocampista azzurro, che ha subìto l'infortunio durante il match di Verona contro il Chievo, in questi giorni farà terapie. Nell'arco della prossima settimana Allan effettuerà nuovi esami di controllo».



Questa la nota del club azzurro rilasciata oggi; confermati dunque i problemi per il centrocampista brasiliano che dovrà stare fuori, secondo i primi accertamenti, circa 20 giorni per il completo recupero.

