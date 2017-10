Gli occhi non tradiscono l'emozione, forse perché con i trent'anni che si porta addosso ora Marek Hamsik non è quello di sei anni fa. Il primo Napoli formato Champions della storia di De Laurentiis partì dall'Etihad e ancora da Manchester ripartirà domani sera la cavalcata Champions azzurra. «Bello essere di nuovo qui dopo tanti anni. Napoli e City sono cresciute, molto diverse dall'ultima volta», conferma Hamsik, intervenuto in conferenza insieme con Maurizio Sarri.



Lo slovacco era in campo in quella gara con Christian Maggio, unici reduci della spedizione. «Tutte le gare sono importanti, ma la Champions è più bella da giocare. L'obiettivo sarà sempre quello massimo, io spero di poter fare punti importanti per passare il turno. Il City è una squadra mostruosa, per questo sarà una sfida affascinante: spero per i tifosi che non finisca 0-0». Il Napoli che arriva in Inghilterra è forte del primo posto conservato dopo la gara di sabato scorso all'Olimpico. «Abbiamo sempre fatto bene, tranne che in Ucraina dove abbiamo meritato la sconfitta. In Champions devi fare maggiore attenzione, paghi il minimo dettaglio. Loro sono la squadra da battere, ma sono convinto che possiamo fare bene».



Nella testa di Hamsik c'è ancora l'obiettivo del record assoluto di gol, fermo a quota -1 da Diego Maradona. «Sarebbe bello raggiungerlo proprio domani, ma penso che venga prima l'interesse della squadra e poi il mio. Mi accontenterei di non segnare per fare punti. Questo Napoli è cresciuto, siamo migliorati molto e dovremo dire la nostra: è bello vederci giocare. Il mio sogno è sempre poter vincere qualcosa di importante, ma ora dobbiamo pensare a domani, sarà una sfida importante per tutti e per il nostro cammino in Champions», conclude il capitano azzurro.

