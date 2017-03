di Gennaro Arpaia

Anche il Napoli sbarca sui social. Come confermato dalla società tramite i suoi profili ufficiali, i tifosi potranno seguire ancor più da vicino e direttamente dai social la squadra durante le sessioni di allenamento, un'iniziativa già in voga tra i top club europei.



«Un'esclusiva assoluta che premia la fedeltà e la passione dei nostri followers. Live dal Centro Sportivo, la possibilità di seguire, sulla nostra Official Page, la diretta Facebook della fase iniziale della seduta pomeridiana degli azzurri di domani a Castel Volturno. Il modo migliore per respirare e sentire l'atmosfera del campo di allenamento e catturare i sorrisi, l'entusiasmo e le emozioni che i nostri ragazzi condividono quotidianamente. Per tutti voi direttamente dal mondo azzurro: ovunque vi troverete, attraverso il dispositivo che preferite».

