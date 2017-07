Il Napoli guarda in Brasile El Gatito l'ultima idea per la porta

Roberto Junior Fernandez sarebbe l'ultima idea di mercato per la porta del Napoli. A svelarlo il portale brasiliano Globoesporte che annuncia l'interessamento degli azzurri per il portiere del Botafogo classe 1988, meglio conosciuto in sudamerica come El Gatito.



Secondo i media brasiliani, un intermediario azzurro sarebbe pronto a presentare un'offerta da 3 milioni di euro al club per l'acquisto a titolo definitivo, visto che il cartellino del portiere appartiene per intero al Botafogo. Nato in Paraguay, Fernandez ha vestito la maglia del Cerro Porteno prima di giocare per anni in Argentina con Estudiantes e Racing, poi in Brasile indossando le maglie di Vitoria, Figueirense e proprio Botafogo dove, arrivato qualche mese fa, ha avuto un redimento superlativo.



Quello del Gatito è l'ultimo l'ultimo di una lunga lista di nomi accostati nell'ultimo periodo al club azzurro. La situazione ancora irrisolta del futuro di Reina crea più in dubbio sul domani della porta napoletana e il club si sta guardando intorno. Tanti i nomi dei giovanissimi venuti fuori, da Leno a Meret fino all'argentino Rulli, ma tutto passerà dalla decisione di Pepe che incontrerà la società nelle prossime ore.



Un contatto, quello tra Napoli e Fernandez, che sembra esserci stato a tutti gli effetti nelle ultime settimane. Come confermato da uno degli agenti del Gatito Louis Bayimina, infatti, la società azzurra ha preso informazioni per il paraguaiano ed ora potrebbe passare ai fatti.



«Si, abbiamo parlato con diverse società italiane a cui interessa. Anche con il Napoli, siamo in contatto con Giuntoli. Ora aspettiamo un'offerta degli azzurri», ha detto Bayimina a Radio Crc. «Il Botafogo è disposto a trattare una cessione, ma deve esserci un'offerta congrua al valore del calciatore. Fernandez non è disposto a fare da secondo a Reina nell'anno del Mondiale; se dovesse scegliere Napoli lo farebbe per fare il titolare».

