di Gennaro Arpaia

L'infortunio di Arkadiusz Milik rovina i piani in casa Napoli. Nel gioco delle coppie, ora, Maurizio Sarri non ha più l'alternativa a Dries Mertens, capace anche di cambiare il volto offensivo alla squadra. Milik sarà ai box per i prossimi quattro mesi almeno, come comunicato dal club dopo l'operazione di questa mattina, e gli azzurri hanno bisogno di una nuova punta che possa sostituire il polacco per il resto della stagione.



La mente è andata subito a Roberto Inglese, l'attaccante 26enne del Chievo Verona acquistato dagli azzurri nelle ultime ore del mercato estivo. «Quanto stabilito col Napoli lo scorso agosto prevede che il calciatore resti con noi fino alla fine dell'anno», ricorda il Ds clivense Romairone ai microfoni di Radio Crc. «Al momento non c'è nessun accordo per il trasferimento del calciatore in azzurro già a gennaio. In caso di richiesta, dovremo fare le nostre valutazioni: servirà trovare il suo giusto sostituto».

