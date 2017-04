di Gennaro Arpaia

Nel ricordo di Totò. Il Principe della risata conosciuto in tutto il mondo lasciò la sua Napoli esattamente cinquant'anni fa e per tutta la settimana, in città, tanti eventi hanno voluto ricordare l'attore e comico riconosciuto universalmente come una delle prime maschere della migliore comicità.



Anche il Napoli non è mancato all'appello: attraverso i suoi profili ufficiali, gli azzurri hanno ricordato Totò con un video omaggio in cui Insigne, Albiol, Milik, Hamsik, Reina e altri azzurri replicano le più famose battute dell'attore.

Nel video anche Dries Mertens, sempre al centro di voci di mercato, ma napoletano vero, come dimostra il suo «Noio volevon savuar» direttamente dal film «Malafemmena».





