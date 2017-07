Il Napoli riparte da Hamsik «Una nuova stagione tutti insieme»

di Gennaro Arpaia

Ha cominciato la giornata a Quarto, inaugurando in prima persona il murales a lui dedicato e realizzato dall’artista Jorit, poi la corsa a Castel Volturno dove è stato tra i primi ad arrivare. Marek Hamsik è il volto di questo primo giorno di lavoro azzurro, il capitano slovacco che ha voluto salutare i tifosi tramite il sito ufficiale della società.



«Un saluto a tutti i tifosi azzurri per una nuova stagione da disputare tutti insieme», il messaggio di Hamsik ritratto con accanto un mare d'azzurro, simbolo dei suoi ultimi anni di vita. Quella che comincerà ad agosto è infatti l’undicesima stagione di Marek a Napoli e può essere una delle più importanti: all’orizzonte il record di gol assoluto da strappare a Maradona e quella idea di scudetto solo sfiorata in questi ultimi anni.



L’intero gruppo azzurro ha raggiunto gradualmente il Centro Tecnico questa mattina. La squadra incontrerà il tecnico Maurizio Sarri, il primo ad arrivare, e poi pranzerà insieme. Nel primo pomeriggio, la comitiva sosterrà i test fisici ed atletici in attesa dell’arrivo di Adam Ounas: il neo acquisto è a Roma per le visite mediche di rito e la firma prima di diventare ufficialmente azzurro.

