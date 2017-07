Il Napoli saluta Dimaro: foto ricordo con De Laurentiis in testa al gruppo

di Gennaro Arpaia

Il Napoli saluta Dimaro, location ideale del ritiro azzurro per il settimo anno di fila. Come di consueto, il gruppo azzurro agli ordini di Maurizio Sarri arrivato all'ultimo giorno di preparazione ha salutato e ringraziato la cittadina e l'Hotel Rosatti che, ancora una volta, hanno ospitato l'intera carovana napoletana.



Davanti al gruppo presente il Presidente De Laurentiis, giunto in Val di Sole pochi giorni dopo l'avvio del ritiro e sempre al centro della preparazione dei suoi ragazzi. Domani ultimo giorno in Trentino per la squadra che poi farà ritorno a Castel Volturno dove comincerà il lavoro in vista del preliminare Champions.

