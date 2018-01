Il Napoli su Darmian: la risposta allo «sgarro» dei bianconeri

di Delia Paciello

Occhio per occhio, dente per dente: è così che spesso funziona nel calciomercato. Dopo lo sgarro tentato dalla Juventus per strappare Politano al Napoli, arriva la contromossa partenopea: gli azzurri si sarebbero infatti fiondati su Matteo Darmian, da tempo obiettivo proprio dei bianconeri. Un gioco fatto di frecciatine e sfide a distanza, non solo sul campo. Ma l’interesse dei napoletani non sarà di certo solo una risposta alla questione Politano: De Laurentiis e Giuntoli sono già da tempo in cerca di un profilo d’esperienza internazionale da inserire sulla fascia destra per aiutare Elseid Hysaj. Non trovando spazio alla corte di Mourinho, Darmian potrebbe essere pronto al trasferimento e risultare l’uomo giusto per gli azzurri; ma ci sarà da battere la concorrenza bianconera.



Intanto Marotta avrebbe chiesto subito in prestito il giocatore con obbligo di riscatto, e l’allenatore portoghese avrebbe dato l’ok alla sua cessione: un'operazione che costerebbe complessivamente intorno ai 20 milioni di euro. Il Napoli tuttavia potrebbe essere avvantaggiato nei giochi facendo leva sull’interesse del Manchester United per Faouzi Ghoulam: gli inglesi avrebbero infatti puntato l’algerino per la fascia sinistra, disposti a pagarlo oltre 60 milioni di euro. La grande amicizia fra il tecnico dei red devils e Jorge Mendes, procuratore del terzino che ha da poco stretto la mano a De Laurentiis per il rinnovo contrattuale del suo assistito, farebbe da collante all’eventuale doppia operazione in entrata e in uscita. Se lo United dovesse aprirsi alla trattativa il club napoletano si farebbe così trovare pronto per affondare il colpo per il terzino della nazionale italiana. E così gli azzurri potrebbero dare filo da torcere ai bianconeri non solo nella corsa al titolo, ma anche sul mercato.

