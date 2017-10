di Gennaro Arpaia

Il Napoli lascia la città dall'aeroporto di Capodichino dribblando la stampa e i pochi tifosi presenti. Tutti delusi, perché la squadra azzurra, capitanata dal presidente De Laurentiis, ha aggirato le telecamere e gli obiettivi dei fotografi entrando da un varco secondario.



«Animi distesi e tanti sorrisi comunque sul bus azzurro» confermano Ciro e Salvatore, gli unici due fortunati tra i tifosi che sono riusciti a beccare la squadra all'arrivo tra le forze dell'ordine. «Ma anche tanta concentrazione». L'aereo per Manchester è partito regolarmente alle 15 con tanta speranza: in casa di Guardiola gli azzurri si giocano la reputazione e proveranno a portare in cascina fieno utile per la qualificazione agli ottavi, vero obiettivo europeo di questa stagione.La squadra di Sarri non ha potuto godersi l'abbraccio dei pochi presenti, beffati dalla scelta dell'ultimo minuto della squadra. I tifosi, comunque, potranno ritrovarli domani sera: circa tremila i napoletani presenti a Manchester, per un esodo in stile Madrid contro la corazzata del girone, ad oggi tra le più in forma d'Europa.Questi i convocati di Sarri:Reina, Rafael, Sepe.Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Mario Rui.Allan, Diawara, Hamsik, Jorginho, Rog, Zielinski, Giaccherini.Callejon, Ounas, Insigne, Mertens.

