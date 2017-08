Il primo gol azzurro di Ghoulam «Non sapevo come esultare» | Video

di Gennaro Arpaia

«Per fortuna in quel momento ho solo pensato di tirarla forte e buttarla dentro a tutti i costi, c'erano due giocatori davanti alla porta quindi ho provato a metterla sotto la traversa». Così Faouzi Ghoulam racconta ai canali social del Napoli il primo gol in maglia azzurra. Un gol importante che è valso il tris e ha chiuso formalmente la gara contro il Verona, esordio in campionato dello scorso sabato.



«C'è stata anche un po' di fortuna ad essere lì in quel momento, ma ogni tanto ci vuole. È stata una bella emozione, ma preferisco ancora fare assist per gli altri», continua l'algerino. «Non sapevo come esultare, non sono abituato e poi a Napoli non mi era mai capitato. Così mi sono avvicinato alla panchina e allo staff che ci aiuta sempre a migliorarci in allenamento. Volevo condividere la mia felicità».



Il gol di Ghoulam ha scelto il momento perfetto, il suo centesimo gettone in Serie A con l'azzurro. «Lo ricordavo, lo scorso anno avevo chiuso a 99. Un mio ex allenatore mi diceva che sarei stato professionista solo dopo 100 partite in Ligue 1. Lì non ci sono riuscito, ma le ho raggiunte qui in Italia. Adesso posso dire di essere un professionista». Ma la voglia di gol dell'algerino non si ferma qui. «Non sono stato sempre fortunato, spero che la ruota giri e mi faccia segnare anche su punizione. Ma ancor più importante sarà per me aiutare la squadra».







