Il retroscena: «Il Napoli in passato voleva Mandzukic, ma rifiutò per una vetrina migliore»

di Delia Paciello

Si avvicina il big match al San Paolo. L’infortunio di Gonzalo Higuain ha spalancato le porte a Mario Mandzukic: quasi certamente guiderà lui l’attacco della Juventus contro il Napoli. «È pronto ad affrontare la sfida», ha fatto sapere il suo agente Ivan Cvjetkovic ai microfoni di radio Crc. «Io purtroppo non potrò essere allo stadio per vedere all’opera la squadra allenata dal miglior tecnico della serie A, Maurizio Sarri». Parole di stima verso l’allenatore toscano che sta facendo grandi cose in questa stagione.



«Mario sa l’importanza di questa gara e darà il massimo. Ci sono ben quattro punti di distanza e se il Napoli dovesse vincere allora per la Juventus sarebbe difficile riprenderlo», ammette il procuratore. Ma nessuna preoccupazione per la squadra bianconera e per il suo assistito, nonostante il cambio di posizione: «Mario è felice di giocare in qualsiasi posizione in campo, non è vero che soffre a sinistra. Il resto è invenzione da parte dei giornali». Certo l’assenza del Pipita cambierebbe le carte in tavola, ma «Mario è pronto a sfruttare la sua professionalità per sostituirlo nel ruolo e dare una mano alla Juventus. Non sarà facile senza Higuain ma si impegneranno tutti».



E svela anche un interessante retroscena che riguarda proprio il Napoli: «Quattro-cinque anni fa il club azzurro cercò il mio assistito, che però era alla ricerca di una vetrina migliore. Ora è contento dov’è, ma non può che esserci rispetto per il Napoli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA