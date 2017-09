Napoli-Cagliari sarà anche la partita di Leonardo Pavoletti. L'attaccante livornese era arrivato lo scorso gennaio in azzurro, con la squadra di Maurizio Sarri che aveva l'obbligo di trovare un sostituto all'infortunato Arek Milik, ma di minuti in campo alla fine ce ne sono stati pochi. Solo 10 presenze con la maglia del Napoli, ma un legame forte creatosi nonostante i pochi mesi a Castel Volturno. «I livornesi sono i napoletani di Toscana, e Leonardo è stato l'ennesima dimostrazione», ha detto di lui l'agente Carlo Pallavicino ai microfoni di Radio Kiss Kiss.



In estate, poi, le strade si sono divise. Il Napoli ha puntato forte sulla coppia Mertens-Milik e per l'ex bomber del Genoa non c'erano le giuste garanzie. Quelle trovate poi in Sardegna. «La sua speranza era giocare di più, ma sarebbe rimasto comunque volentieri in azzurro», ha confermato Pallavicino. «Leonardo si era completamente calato nella realtà di Napoli, aveva la totale accettazione della città, del gruppo, dell’ambiente e del mister. In azzurro si trovava benissimo». Domenica le strade si ritroveranno: Pavoletti tornerà al San Paolo e stavolta da protagonista, ancora a caccia del primo gol in campionato, mentre i ragazzi di Sarri inseguono l'ennesimo risultato vincente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA